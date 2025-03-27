Dövizler / ZGN
ZGN: Ermenegildo Zegna N.V
9.50 USD 0.17 (1.76%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ZGN fiyatı bugün -1.76% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 9.46 ve Yüksek fiyatı olarak 9.71 aralığında işlem gördü.
Ermenegildo Zegna N.V hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ZGN haberleri
- JPMorgan, 2 Avrupa lüks hisse senedi için ’önemli yükseliş’ görüyor, Al ile başlıyor
- JPMorgan sees ’material upside’ for 2 European luxury stocks, starts at Buy
- JPMorgan, Ermenegildo Zegna hissesini Ağırlık Üstü tavsiyesi ve 11 dolar hedefiyle başlattı
- JPMorgan initiates Ermenegildo Zegna stock with Overweight rating, $11 target
- Ermenegildo Zegna stock price target raised to $10 by TD Cowen
- Zegna Profit Jumps 53% in Q2 2025
- Ermenegildo Zegna N.V. (ZGN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Ermenegildo Zegna NV beats Q2 2025 EPS forecast
- Ermenegildo Zegna N.V. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:ZGN)
- TD Cowen highlights 5 retail turnaround stories amid shifting consumer behavior
- Ermenegildo Zegna: Core Brand Resilience And Temasek Investment, This Is A Buy (NYSE:ZGN)
- H1 2025 Sales/ Trading Statement Slide Deck (NYSE:ZGN)
- Thom Browne CEO Bazan to step down, Sam Lobban named successor
- Temasek Drops $220M on Zegna -- A Luxury Power Move You Didn't See Coming
- Temasek to acquire 10% stake in Ermenegildo Zegna for $126.4m
- Zegna stock rises after Temasek reportedly builds 10% stake
- BofA expects this stock to be the "fastest-growing" name in ailing luxury sector
- Ermenegildo Zegna Group Reports Voting Results of the Annual General Meeting Held on June 26, 2025
- Ermenegildo Zegna Group Announces Publication of the Convocation Notice for Its 2025 Annual General Meeting
- Oakmark International Small Cap Fund Q1 2025 Commentary (OAKEX)
- Prada brings Versace home to create Italian luxury contender
- Ermenegildo Zegna Stock: Sales Acceleration, Supportive 2027 Target (NYSE:ZGN)
- Ermenegildo Zegna N.V. (ZGN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Ermenegildo Zegna N.V. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:ZGN)
Günlük aralık
9.46 9.71
Yıllık aralık
6.10 9.84
- Önceki kapanış
- 9.67
- Açılış
- 9.71
- Satış
- 9.50
- Alış
- 9.80
- Düşük
- 9.46
- Yüksek
- 9.71
- Hacim
- 645
- Günlük değişim
- -1.76%
- Aylık değişim
- 13.64%
- 6 aylık değişim
- 28.90%
- Yıllık değişim
- -2.96%
21 Eylül, Pazar