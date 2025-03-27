Moedas / ZGN
ZGN: Ermenegildo Zegna N.V
9.51 USD 0.16 (1.71%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ZGN para hoje mudou para 1.71%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 9.44 e o mais alto foi 9.60.
Veja a dinâmica do par de moedas Ermenegildo Zegna N.V. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
9.44 9.60
Faixa anual
6.10 9.84
- Fechamento anterior
- 9.35
- Open
- 9.44
- Bid
- 9.51
- Ask
- 9.81
- Low
- 9.44
- High
- 9.60
- Volume
- 273
- Mudança diária
- 1.71%
- Mudança mensal
- 13.76%
- Mudança de 6 meses
- 29.04%
- Mudança anual
- -2.86%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh