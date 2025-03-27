Валюты / ZGN
ZGN: Ermenegildo Zegna N.V
9.34 USD 0.06 (0.64%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ZGN за сегодня изменился на -0.64%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.21, а максимальная — 9.40.
Следите за динамикой Ermenegildo Zegna N.V. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ZGN
- JPMorgan видит потенциал роста акций европейских люксовых брендов
- JPMorgan sees ’material upside’ for 2 European luxury stocks, starts at Buy
- JPMorgan начинает покрытие акций Ermenegildo Zegna с рейтингом "Выше рынка"
- JPMorgan initiates Ermenegildo Zegna stock with Overweight rating, $11 target
- Ermenegildo Zegna stock price target raised to $10 by TD Cowen
- Zegna Profit Jumps 53% in Q2 2025
- Ermenegildo Zegna N.V. (ZGN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Ermenegildo Zegna NV beats Q2 2025 EPS forecast
- Ermenegildo Zegna N.V. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:ZGN)
- TD Cowen highlights 5 retail turnaround stories amid shifting consumer behavior
- Ermenegildo Zegna: Core Brand Resilience And Temasek Investment, This Is A Buy (NYSE:ZGN)
- H1 2025 Sales/ Trading Statement Slide Deck (NYSE:ZGN)
- Thom Browne CEO Bazan to step down, Sam Lobban named successor
- Temasek Drops $220M on Zegna -- A Luxury Power Move You Didn't See Coming
- Temasek to acquire 10% stake in Ermenegildo Zegna for $126.4m
- Zegna stock rises after Temasek reportedly builds 10% stake
- BofA expects this stock to be the "fastest-growing" name in ailing luxury sector
- Ermenegildo Zegna Group Reports Voting Results of the Annual General Meeting Held on June 26, 2025
- Ermenegildo Zegna Group Announces Publication of the Convocation Notice for Its 2025 Annual General Meeting
- Oakmark International Small Cap Fund Q1 2025 Commentary (OAKEX)
- Prada brings Versace home to create Italian luxury contender
- Ermenegildo Zegna Stock: Sales Acceleration, Supportive 2027 Target (NYSE:ZGN)
- Ermenegildo Zegna N.V. (ZGN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Ermenegildo Zegna N.V. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:ZGN)
Дневной диапазон
9.21 9.40
Годовой диапазон
6.10 9.84
- Предыдущее закрытие
- 9.40
- Open
- 9.31
- Bid
- 9.34
- Ask
- 9.64
- Low
- 9.21
- High
- 9.40
- Объем
- 985
- Дневное изменение
- -0.64%
- Месячное изменение
- 11.72%
- 6-месячное изменение
- 26.73%
- Годовое изменение
- -4.60%
