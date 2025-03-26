货币 / ZGN
ZGN: Ermenegildo Zegna N.V
9.46 USD 0.12 (1.28%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ZGN汇率已更改1.28%。当日，交易品种以低点9.34和高点9.59进行交易。
关注Ermenegildo Zegna N.V动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ZGN新闻
- JPMorgan sees ’material upside’ for 2 European luxury stocks, starts at Buy
- 摩根大通给予 Ermenegildo Zegna 股票"增持"评级，目标价11美元
- JPMorgan initiates Ermenegildo Zegna stock with Overweight rating, $11 target
- Ermenegildo Zegna stock price target raised to $10 by TD Cowen
- Zegna Profit Jumps 53% in Q2 2025
- Ermenegildo Zegna N.V. (ZGN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Ermenegildo Zegna NV beats Q2 2025 EPS forecast
- Ermenegildo Zegna N.V. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:ZGN)
- TD Cowen highlights 5 retail turnaround stories amid shifting consumer behavior
- Ermenegildo Zegna: Core Brand Resilience And Temasek Investment, This Is A Buy (NYSE:ZGN)
- H1 2025 Sales/ Trading Statement Slide Deck (NYSE:ZGN)
- Thom Browne CEO Bazan to step down, Sam Lobban named successor
- Temasek Drops $220M on Zegna -- A Luxury Power Move You Didn't See Coming
- Temasek to acquire 10% stake in Ermenegildo Zegna for $126.4m
- Zegna stock rises after Temasek reportedly builds 10% stake
- BofA expects this stock to be the "fastest-growing" name in ailing luxury sector
- Ermenegildo Zegna Group Reports Voting Results of the Annual General Meeting Held on June 26, 2025
- Ermenegildo Zegna Group Announces Publication of the Convocation Notice for Its 2025 Annual General Meeting
- Oakmark International Small Cap Fund Q1 2025 Commentary (OAKEX)
- Prada brings Versace home to create Italian luxury contender
- Ermenegildo Zegna Stock: Sales Acceleration, Supportive 2027 Target (NYSE:ZGN)
- Ermenegildo Zegna N.V. (ZGN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Ermenegildo Zegna N.V. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:ZGN)
- Ermenegildo Zegna's DTC Transformation: A Painful But Promising Transition (NYSE:ZGN)
日范围
9.34 9.59
年范围
6.10 9.84
- 前一天收盘价
- 9.34
- 开盘价
- 9.42
- 卖价
- 9.46
- 买价
- 9.76
- 最低价
- 9.34
- 最高价
- 9.59
- 交易量
- 547
- 日变化
- 1.28%
- 月变化
- 13.16%
- 6个月变化
- 28.36%
- 年变化
- -3.37%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值