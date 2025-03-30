Divisas / ZGN
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
ZGN: Ermenegildo Zegna N.V
9.35 USD 0.01 (0.11%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ZGN de hoy ha cambiado un 0.11%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 9.29, mientras que el máximo ha alcanzado 9.59.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Ermenegildo Zegna N.V. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ZGN News
- JPMorgan ve "potencial alcista significativo" para 2 acciones europeas de lujo
- JPMorgan ve "potencial significativo" para 2 acciones de lujo europeas
- JPMorgan sees ’material upside’ for 2 European luxury stocks, starts at Buy
- JPMorgan inicia cobertura de Ermenegildo Zegna con calificación Overweight
- JPMorgan inicia cobertura de Ermenegildo Zegna con calificación Overweight y objetivo de 11 dólares
- JPMorgan initiates Ermenegildo Zegna stock with Overweight rating, $11 target
- Ermenegildo Zegna stock price target raised to $10 by TD Cowen
- Zegna Profit Jumps 53% in Q2 2025
- Ermenegildo Zegna N.V. (ZGN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Ermenegildo Zegna NV beats Q2 2025 EPS forecast
- Ermenegildo Zegna N.V. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:ZGN)
- TD Cowen highlights 5 retail turnaround stories amid shifting consumer behavior
- Ermenegildo Zegna: Core Brand Resilience And Temasek Investment, This Is A Buy (NYSE:ZGN)
- H1 2025 Sales/ Trading Statement Slide Deck (NYSE:ZGN)
- Thom Browne CEO Bazan to step down, Sam Lobban named successor
- Temasek Drops $220M on Zegna -- A Luxury Power Move You Didn't See Coming
- Temasek to acquire 10% stake in Ermenegildo Zegna for $126.4m
- Zegna stock rises after Temasek reportedly builds 10% stake
- BofA expects this stock to be the "fastest-growing" name in ailing luxury sector
- Ermenegildo Zegna Group Reports Voting Results of the Annual General Meeting Held on June 26, 2025
- Ermenegildo Zegna Group Announces Publication of the Convocation Notice for Its 2025 Annual General Meeting
- Oakmark International Small Cap Fund Q1 2025 Commentary (OAKEX)
- Prada brings Versace home to create Italian luxury contender
- Ermenegildo Zegna Stock: Sales Acceleration, Supportive 2027 Target (NYSE:ZGN)
Rango diario
9.29 9.59
Rango anual
6.10 9.84
- Cierres anteriores
- 9.34
- Open
- 9.42
- Bid
- 9.35
- Ask
- 9.65
- Low
- 9.29
- High
- 9.59
- Volumen
- 1.490 K
- Cambio diario
- 0.11%
- Cambio mensual
- 11.84%
- Cambio a 6 meses
- 26.87%
- Cambio anual
- -4.49%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B