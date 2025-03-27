통화 / ZGN
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
ZGN: Ermenegildo Zegna N.V
9.50 USD 0.17 (1.76%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ZGN 환율이 오늘 -1.76%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 9.46이고 고가는 9.71이었습니다.
Ermenegildo Zegna N.V 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ZGN News
- JP모건, 유럽 명품주 ’매수’ 제시...상승 여력 ’충분’
- JPMorgan sees ’material upside’ for 2 European luxury stocks, starts at Buy
- JP모건, 에르메네질도 제냐에 ’비중확대’ 투자의견 제시
- JPMorgan initiates Ermenegildo Zegna stock with Overweight rating, $11 target
- Ermenegildo Zegna stock price target raised to $10 by TD Cowen
- Zegna Profit Jumps 53% in Q2 2025
- Ermenegildo Zegna N.V. (ZGN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Ermenegildo Zegna NV beats Q2 2025 EPS forecast
- Ermenegildo Zegna N.V. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:ZGN)
- TD Cowen highlights 5 retail turnaround stories amid shifting consumer behavior
- Ermenegildo Zegna: Core Brand Resilience And Temasek Investment, This Is A Buy (NYSE:ZGN)
- H1 2025 Sales/ Trading Statement Slide Deck (NYSE:ZGN)
- Thom Browne CEO Bazan to step down, Sam Lobban named successor
- Temasek Drops $220M on Zegna -- A Luxury Power Move You Didn't See Coming
- Temasek to acquire 10% stake in Ermenegildo Zegna for $126.4m
- Zegna stock rises after Temasek reportedly builds 10% stake
- BofA expects this stock to be the "fastest-growing" name in ailing luxury sector
- Ermenegildo Zegna Group Reports Voting Results of the Annual General Meeting Held on June 26, 2025
- Ermenegildo Zegna Group Announces Publication of the Convocation Notice for Its 2025 Annual General Meeting
- Oakmark International Small Cap Fund Q1 2025 Commentary (OAKEX)
- Prada brings Versace home to create Italian luxury contender
- Ermenegildo Zegna Stock: Sales Acceleration, Supportive 2027 Target (NYSE:ZGN)
- Ermenegildo Zegna N.V. (ZGN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Ermenegildo Zegna N.V. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:ZGN)
일일 변동 비율
9.46 9.71
년간 변동
6.10 9.84
- 이전 종가
- 9.67
- 시가
- 9.71
- Bid
- 9.50
- Ask
- 9.80
- 저가
- 9.46
- 고가
- 9.71
- 볼륨
- 645
- 일일 변동
- -1.76%
- 월 변동
- 13.64%
- 6개월 변동
- 28.90%
- 년간 변동율
- -2.96%
20 9월, 토요일