ZGN: Ermenegildo Zegna N.V
9.67 USD 0.32 (3.42%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ZGN hat sich für heute um 3.42% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.44 bis zu einem Hoch von 9.70 gehandelt.
Verfolgen Sie die Ermenegildo Zegna N.V-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
9.44 9.70
Jahresspanne
6.10 9.84
- Vorheriger Schlusskurs
- 9.35
- Eröffnung
- 9.44
- Bid
- 9.67
- Ask
- 9.97
- Tief
- 9.44
- Hoch
- 9.70
- Volumen
- 1.032 K
- Tagesänderung
- 3.42%
- Monatsänderung
- 15.67%
- 6-Monatsänderung
- 31.21%
- Jahresänderung
- -1.23%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K