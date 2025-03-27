クォートセクション
通貨 / ZGN
株に戻る

ZGN: Ermenegildo Zegna N.V

9.67 USD 0.32 (3.42%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ZGNの今日の為替レートは、3.42%変化しました。日中、通貨は1あたり9.44の安値と9.70の高値で取引されました。

Ermenegildo Zegna N.Vダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ZGN News

1日のレンジ
9.44 9.70
1年のレンジ
6.10 9.84
以前の終値
9.35
始値
9.44
買値
9.67
買値
9.97
安値
9.44
高値
9.70
出来高
1.032 K
1日の変化
3.42%
1ヶ月の変化
15.67%
6ヶ月の変化
31.21%
1年の変化
-1.23%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K