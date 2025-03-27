通貨 / ZGN
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
ZGN: Ermenegildo Zegna N.V
9.67 USD 0.32 (3.42%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ZGNの今日の為替レートは、3.42%変化しました。日中、通貨は1あたり9.44の安値と9.70の高値で取引されました。
Ermenegildo Zegna N.Vダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ZGN News
- JPモルガン、2つの欧州高級ブランド株に「大幅な上昇余地」を見込み「買い」推奨
- JPMorgan sees ’material upside’ for 2 European luxury stocks, starts at Buy
- JPモルガン、エルメネジルド・ゼニアに「オーバーウェイト」評価を開始、目標株価11ドル
- JPMorgan initiates Ermenegildo Zegna stock with Overweight rating, $11 target
- Ermenegildo Zegna stock price target raised to $10 by TD Cowen
- Zegna Profit Jumps 53% in Q2 2025
- Ermenegildo Zegna N.V. (ZGN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Ermenegildo Zegna NV beats Q2 2025 EPS forecast
- Ermenegildo Zegna N.V. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:ZGN)
- TD Cowen highlights 5 retail turnaround stories amid shifting consumer behavior
- Ermenegildo Zegna: Core Brand Resilience And Temasek Investment, This Is A Buy (NYSE:ZGN)
- H1 2025 Sales/ Trading Statement Slide Deck (NYSE:ZGN)
- Thom Browne CEO Bazan to step down, Sam Lobban named successor
- Temasek Drops $220M on Zegna -- A Luxury Power Move You Didn't See Coming
- Temasek to acquire 10% stake in Ermenegildo Zegna for $126.4m
- Zegna stock rises after Temasek reportedly builds 10% stake
- BofA expects this stock to be the "fastest-growing" name in ailing luxury sector
- Ermenegildo Zegna Group Reports Voting Results of the Annual General Meeting Held on June 26, 2025
- Ermenegildo Zegna Group Announces Publication of the Convocation Notice for Its 2025 Annual General Meeting
- Oakmark International Small Cap Fund Q1 2025 Commentary (OAKEX)
- Prada brings Versace home to create Italian luxury contender
- Ermenegildo Zegna Stock: Sales Acceleration, Supportive 2027 Target (NYSE:ZGN)
- Ermenegildo Zegna N.V. (ZGN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Ermenegildo Zegna N.V. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:ZGN)
1日のレンジ
9.44 9.70
1年のレンジ
6.10 9.84
- 以前の終値
- 9.35
- 始値
- 9.44
- 買値
- 9.67
- 買値
- 9.97
- 安値
- 9.44
- 高値
- 9.70
- 出来高
- 1.032 K
- 1日の変化
- 3.42%
- 1ヶ月の変化
- 15.67%
- 6ヶ月の変化
- 31.21%
- 1年の変化
- -1.23%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K