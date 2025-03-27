FiyatlarBölümler
ZEPP
ZEPP: Zepp Health Corporation American Depositary Shares

47.24 USD 1.11 (2.41%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ZEPP fiyatı bugün 2.41% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 46.02 ve Yüksek fiyatı olarak 48.00 aralığında işlem gördü.

Zepp Health Corporation American Depositary Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
46.02 48.00
Yıllık aralık
2.13 55.99
Önceki kapanış
46.13
Açılış
46.59
Satış
47.24
Alış
47.54
Düşük
46.02
Yüksek
48.00
Hacim
464
Günlük değişim
2.41%
Aylık değişim
12.24%
6 aylık değişim
1495.95%
Yıllık değişim
1011.53%
