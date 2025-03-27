Dövizler / ZEPP
ZEPP: Zepp Health Corporation American Depositary Shares
47.24 USD 1.11 (2.41%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ZEPP fiyatı bugün 2.41% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 46.02 ve Yüksek fiyatı olarak 48.00 aralığında işlem gördü.
Zepp Health Corporation American Depositary Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
46.02 48.00
Yıllık aralık
2.13 55.99
- Önceki kapanış
- 46.13
- Açılış
- 46.59
- Satış
- 47.24
- Alış
- 47.54
- Düşük
- 46.02
- Yüksek
- 48.00
- Hacim
- 464
- Günlük değişim
- 2.41%
- Aylık değişim
- 12.24%
- 6 aylık değişim
- 1495.95%
- Yıllık değişim
- 1011.53%
21 Eylül, Pazar