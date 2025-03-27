CotationsSections
Devises / ZEPP
ZEPP: Zepp Health Corporation American Depositary Shares

47.24 USD 1.11 (2.41%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ZEPP a changé de 2.41% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 46.02 et à un maximum de 48.00.

Suivez la dynamique Zepp Health Corporation American Depositary Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
46.02 48.00
Range Annuel
2.13 55.99
Clôture Précédente
46.13
Ouverture
46.59
Bid
47.24
Ask
47.54
Plus Bas
46.02
Plus Haut
48.00
Volume
464
Changement quotidien
2.41%
Changement Mensuel
12.24%
Changement à 6 Mois
1495.95%
Changement Annuel
1011.53%
20 septembre, samedi