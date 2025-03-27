KurseKategorien
ZEPP: Zepp Health Corporation American Depositary Shares

46.50 USD 0.37 (0.80%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ZEPP hat sich für heute um 0.80% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 46.02 bis zu einem Hoch von 46.82 gehandelt.

Verfolgen Sie die Zepp Health Corporation American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
46.02 46.82
Jahresspanne
2.13 55.99
Vorheriger Schlusskurs
46.13
Eröffnung
46.59
Bid
46.50
Ask
46.80
Tief
46.02
Hoch
46.82
Volumen
13
Tagesänderung
0.80%
Monatsänderung
10.48%
6-Monatsänderung
1470.95%
Jahresänderung
994.12%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K