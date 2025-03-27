Währungen / ZEPP
ZEPP: Zepp Health Corporation American Depositary Shares
46.50 USD 0.37 (0.80%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ZEPP hat sich für heute um 0.80% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 46.02 bis zu einem Hoch von 46.82 gehandelt.
Verfolgen Sie die Zepp Health Corporation American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ZEPP News
Tagesspanne
46.02 46.82
Jahresspanne
2.13 55.99
- Vorheriger Schlusskurs
- 46.13
- Eröffnung
- 46.59
- Bid
- 46.50
- Ask
- 46.80
- Tief
- 46.02
- Hoch
- 46.82
- Volumen
- 13
- Tagesänderung
- 0.80%
- Monatsänderung
- 10.48%
- 6-Monatsänderung
- 1470.95%
- Jahresänderung
- 994.12%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K