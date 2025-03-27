КотировкиРазделы
ZEPP: Zepp Health Corporation American Depositary Shares

46.75 USD 1.49 (3.09%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ZEPP за сегодня изменился на -3.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 43.31, а максимальная — 48.49.

Следите за динамикой Zepp Health Corporation American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
43.31 48.49
Годовой диапазон
2.13 55.99
Предыдущее закрытие
48.24
Open
48.46
Bid
46.75
Ask
47.05
Low
43.31
High
48.49
Объем
739
Дневное изменение
-3.09%
Месячное изменение
11.07%
6-месячное изменение
1479.39%
Годовое изменение
1000.00%
