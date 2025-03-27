Валюты / ZEPP
ZEPP: Zepp Health Corporation American Depositary Shares
46.75 USD 1.49 (3.09%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ZEPP за сегодня изменился на -3.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 43.31, а максимальная — 48.49.
Следите за динамикой Zepp Health Corporation American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
43.31 48.49
Годовой диапазон
2.13 55.99
- Предыдущее закрытие
- 48.24
- Open
- 48.46
- Bid
- 46.75
- Ask
- 47.05
- Low
- 43.31
- High
- 48.49
- Объем
- 739
- Дневное изменение
- -3.09%
- Месячное изменение
- 11.07%
- 6-месячное изменение
- 1479.39%
- Годовое изменение
- 1000.00%
