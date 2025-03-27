Moedas / ZEPP
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
ZEPP: Zepp Health Corporation American Depositary Shares
47.00 USD 0.13 (0.28%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ZEPP para hoje mudou para 0.28%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 45.74 e o mais alto foi 49.56.
Veja a dinâmica do par de moedas Zepp Health Corporation American Depositary Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ZEPP Notícias
- Alibaba, Oracle lead Friday’s market cap stock movers
- Affirm Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Ambarella, IREN, Petco Health and Wellness And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Autodesk (NASDAQ:ADSK), Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM)
- TJX Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Rocket Pharmaceuticals, Guess? And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Almonty Indus (NASDAQ:ALM), Aspen Insurance Hldgs (NYSE:AHL)
- Earnings call transcript: Zepp Health sees stock surge after Q2 2025 results
- Soho House, GoodRx Holdings, Dayforce And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI), Alvotech (NASDAQ:ALVO)
- Zepp Health Corporation Stock: Understanding The Fall To The Future Rise (NYSE:ZEPP)
- Wayfair, CommScope Holding, Steelcase, IDEXX Laboratories And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Blade Air Mobility (NASDAQ:BLDE), American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- Zepp Health Corporation (ZEPP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Why CommScope Shares Are Trading Higher By Around 40%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Adial Pharmaceuticals (NASDAQ:ADIL), ATA Creativity Global (NASDAQ:AACG)
- Alerus Financial Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Celcuity, SES AI, Abercrombie & Fitch And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Alerus Financial (NASDAQ:ALRS), Abercrombie & Fitch (NYSE:ANF)
- MP Materials, CoreWeave, Trade Desk And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Apple (NASDAQ:AAPL), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD)
- PriceSmart Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Red Cat Holdings, Red Cat Holdings, AeroVironment And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - AeroVironment (NASDAQ:AVAV), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
- Top 2 Tech Stocks That May Plunge This Month - Zepp Health (NYSE:ZEPP), SoundHound AI (NASDAQ:SOUN)
- Amazfit Introduces Balance 2 Smartwatch and Helio Strap for Smarter Training, Better Recovery and Peak Performance
- Amazfit Expands Active 2 Lineup with the New Active 2 Square ” All the Same Features, Now in a Sleek Square Design
- Zepp Health Corporation Reports First Quarter 2025 Unaudited Financial Results
- Zepp Health Corporation (ZEPP) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Faixa diária
45.74 49.56
Faixa anual
2.13 55.99
- Fechamento anterior
- 46.87
- Open
- 45.80
- Bid
- 47.00
- Ask
- 47.30
- Low
- 45.74
- High
- 49.56
- Volume
- 468
- Mudança diária
- 0.28%
- Mudança mensal
- 11.67%
- Mudança de 6 meses
- 1487.84%
- Mudança anual
- 1005.88%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh