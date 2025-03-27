CotizacionesSecciones
Divisas / ZEPP
ZEPP: Zepp Health Corporation American Depositary Shares

46.87 USD 0.12 (0.26%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de ZEPP de hoy ha cambiado un 0.26%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 45.20, mientras que el máximo ha alcanzado 48.50.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Zepp Health Corporation American Depositary Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
45.20 48.50
Rango anual
2.13 55.99
Cierres anteriores
46.75
Open
47.78
Bid
46.87
Ask
47.17
Low
45.20
High
48.50
Volumen
354
Cambio diario
0.26%
Cambio mensual
11.36%
Cambio a 6 meses
1483.45%
Cambio anual
1002.82%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B