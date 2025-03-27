Divisas / ZEPP
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
ZEPP: Zepp Health Corporation American Depositary Shares
46.87 USD 0.12 (0.26%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ZEPP de hoy ha cambiado un 0.26%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 45.20, mientras que el máximo ha alcanzado 48.50.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Zepp Health Corporation American Depositary Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ZEPP News
- Alibaba, Oracle lead Friday’s market cap stock movers
- Affirm Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Ambarella, IREN, Petco Health and Wellness And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Autodesk (NASDAQ:ADSK), Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM)
- TJX Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Rocket Pharmaceuticals, Guess? And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Almonty Indus (NASDAQ:ALM), Aspen Insurance Hldgs (NYSE:AHL)
- Earnings call transcript: Zepp Health sees stock surge after Q2 2025 results
- Soho House, GoodRx Holdings, Dayforce And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI), Alvotech (NASDAQ:ALVO)
- Zepp Health Corporation Stock: Understanding The Fall To The Future Rise (NYSE:ZEPP)
- Wayfair, CommScope Holding, Steelcase, IDEXX Laboratories And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Blade Air Mobility (NASDAQ:BLDE), American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- Zepp Health Corporation (ZEPP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Why CommScope Shares Are Trading Higher By Around 40%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Adial Pharmaceuticals (NASDAQ:ADIL), ATA Creativity Global (NASDAQ:AACG)
- Alerus Financial Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Celcuity, SES AI, Abercrombie & Fitch And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Alerus Financial (NASDAQ:ALRS), Abercrombie & Fitch (NYSE:ANF)
- MP Materials, CoreWeave, Trade Desk And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Apple (NASDAQ:AAPL), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD)
- PriceSmart Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Red Cat Holdings, Red Cat Holdings, AeroVironment And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - AeroVironment (NASDAQ:AVAV), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
- Top 2 Tech Stocks That May Plunge This Month - Zepp Health (NYSE:ZEPP), SoundHound AI (NASDAQ:SOUN)
- Amazfit Introduces Balance 2 Smartwatch and Helio Strap for Smarter Training, Better Recovery and Peak Performance
- Amazfit Expands Active 2 Lineup with the New Active 2 Square ” All the Same Features, Now in a Sleek Square Design
- Zepp Health Corporation Reports First Quarter 2025 Unaudited Financial Results
- Zepp Health Corporation (ZEPP) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Rango diario
45.20 48.50
Rango anual
2.13 55.99
- Cierres anteriores
- 46.75
- Open
- 47.78
- Bid
- 46.87
- Ask
- 47.17
- Low
- 45.20
- High
- 48.50
- Volumen
- 354
- Cambio diario
- 0.26%
- Cambio mensual
- 11.36%
- Cambio a 6 meses
- 1483.45%
- Cambio anual
- 1002.82%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B