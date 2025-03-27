货币 / ZEPP
ZEPP: Zepp Health Corporation American Depositary Shares
46.75 USD 1.49 (3.09%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ZEPP汇率已更改-3.09%。当日，交易品种以低点43.31和高点48.49进行交易。
关注Zepp Health Corporation American Depositary Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ZEPP新闻
- Alibaba, Oracle lead Friday’s market cap stock movers
- Affirm Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Ambarella, IREN, Petco Health and Wellness And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Autodesk (NASDAQ:ADSK), Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM)
- TJX Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Rocket Pharmaceuticals, Guess? And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Almonty Indus (NASDAQ:ALM), Aspen Insurance Hldgs (NYSE:AHL)
- Earnings call transcript: Zepp Health sees stock surge after Q2 2025 results
- Soho House, GoodRx Holdings, Dayforce And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI), Alvotech (NASDAQ:ALVO)
- Zepp Health Corporation Stock: Understanding The Fall To The Future Rise (NYSE:ZEPP)
- Wayfair, CommScope Holding, Steelcase, IDEXX Laboratories And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Blade Air Mobility (NASDAQ:BLDE), American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- Zepp Health Corporation (ZEPP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Why CommScope Shares Are Trading Higher By Around 40%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Adial Pharmaceuticals (NASDAQ:ADIL), ATA Creativity Global (NASDAQ:AACG)
- Alerus Financial Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Celcuity, SES AI, Abercrombie & Fitch And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Alerus Financial (NASDAQ:ALRS), Abercrombie & Fitch (NYSE:ANF)
- MP Materials, CoreWeave, Trade Desk And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Apple (NASDAQ:AAPL), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD)
- PriceSmart Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Red Cat Holdings, Red Cat Holdings, AeroVironment And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - AeroVironment (NASDAQ:AVAV), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
- Top 2 Tech Stocks That May Plunge This Month - Zepp Health (NYSE:ZEPP), SoundHound AI (NASDAQ:SOUN)
- Amazfit Introduces Balance 2 Smartwatch and Helio Strap for Smarter Training, Better Recovery and Peak Performance
- Amazfit Expands Active 2 Lineup with the New Active 2 Square ” All the Same Features, Now in a Sleek Square Design
- Zepp Health Corporation Reports First Quarter 2025 Unaudited Financial Results
- Zepp Health Corporation (ZEPP) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
43.31 48.49
年范围
2.13 55.99
- 前一天收盘价
- 48.24
- 开盘价
- 48.46
- 卖价
- 46.75
- 买价
- 47.05
- 最低价
- 43.31
- 最高价
- 48.49
- 交易量
- 739
- 日变化
- -3.09%
- 月变化
- 11.07%
- 6个月变化
- 1479.39%
- 年变化
- 1000.00%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值