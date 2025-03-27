通貨 / ZEPP
ZEPP: Zepp Health Corporation American Depositary Shares
46.13 USD 0.74 (1.58%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ZEPPの今日の為替レートは、-1.58%変化しました。日中、通貨は1あたり45.74の安値と49.56の高値で取引されました。
Zepp Health Corporation American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
45.74 49.56
1年のレンジ
2.13 55.99
- 以前の終値
- 46.87
- 始値
- 45.80
- 買値
- 46.13
- 買値
- 46.43
- 安値
- 45.74
- 高値
- 49.56
- 出来高
- 576
- 1日の変化
- -1.58%
- 1ヶ月の変化
- 9.60%
- 6ヶ月の変化
- 1458.45%
- 1年の変化
- 985.41%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K