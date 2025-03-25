FiyatlarBölümler
Dövizler / YQ
Geri dön - Hisse senetleri

YQ: 17 Education & Technology Group Inc - American Depositary Share

4.08 USD 0.28 (7.37%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

YQ fiyatı bugün 7.37% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 3.77 ve Yüksek fiyatı olarak 4.20 aralığında işlem gördü.

17 Education & Technology Group Inc - American Depositary Share hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

YQ haberleri

Günlük aralık
3.77 4.20
Yıllık aralık
1.26 4.20
Önceki kapanış
3.80
Açılış
3.79
Satış
4.08
Alış
4.38
Düşük
3.77
Yüksek
4.20
Hacim
118
Günlük değişim
7.37%
Aylık değişim
106.06%
6 aylık değişim
114.74%
Yıllık değişim
35.10%
21 Eylül, Pazar