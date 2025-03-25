Валюты / YQ
YQ: 17 Education & Technology Group Inc - American Depositary Share
3.09 USD 0.07 (2.32%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс YQ за сегодня изменился на 2.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.05, а максимальная — 3.29.
Следите за динамикой 17 Education & Technology Group Inc - American Depositary Share. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости YQ
- 17 Education & Technology Group Inc (YQ) Q2 2025 Earnings Call Prepared Remarks Transcript
- Earnings call transcript: 17 Education Tech Q2 2025 sees net loss reduction
- 17 Education & Technology Group Inc. (YQ) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- 17 Education & Technology Group Inc. Announces First Quarter 2025 Unaudited Financial Results
- 17 Education & Technology Group Inc. to Report First Quarter 2025 Unaudited Financial Results on June 10, 2025
- 17 Education & Technology Group, Inc. (YQ) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
3.05 3.29
Годовой диапазон
1.26 3.29
- Предыдущее закрытие
- 3.02
- Open
- 3.05
- Bid
- 3.09
- Ask
- 3.39
- Low
- 3.05
- High
- 3.29
- Объем
- 74
- Дневное изменение
- 2.32%
- Месячное изменение
- 56.06%
- 6-месячное изменение
- 62.63%
- Годовое изменение
- 2.32%
