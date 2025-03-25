クォートセクション
YQ: 17 Education & Technology Group Inc - American Depositary Share

3.80 USD 0.25 (7.04%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

YQの今日の為替レートは、7.04%変化しました。日中、通貨は1あたり3.55の安値と3.80の高値で取引されました。

17 Education & Technology Group Inc - American Depositary Shareダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

YQ News

1日のレンジ
3.55 3.80
1年のレンジ
1.26 3.80
以前の終値
3.55
始値
3.55
買値
3.80
買値
4.10
安値
3.55
高値
3.80
出来高
115
1日の変化
7.04%
1ヶ月の変化
91.92%
6ヶ月の変化
100.00%
1年の変化
25.83%
