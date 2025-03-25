Divisas / YQ
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
YQ: 17 Education & Technology Group Inc - American Depositary Share
3.55 USD 0.46 (14.89%)
Sector: Valores de Consumo Defensivo Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de YQ de hoy ha cambiado un 14.89%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 3.09, mientras que el máximo ha alcanzado 3.55.
Siga la dinámica de la pareja de divisas 17 Education & Technology Group Inc - American Depositary Share. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
YQ News
- 17 Education & Technology Group Inc (YQ) Q2 2025 Earnings Call Prepared Remarks Transcript
- Earnings call transcript: 17 Education Tech Q2 2025 sees net loss reduction
- 17 Education & Technology Group Inc. (YQ) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- 17 Education & Technology Group Inc. Announces First Quarter 2025 Unaudited Financial Results
- 17 Education & Technology Group Inc. to Report First Quarter 2025 Unaudited Financial Results on June 10, 2025
- 17 Education & Technology Group, Inc. (YQ) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Rango diario
3.09 3.55
Rango anual
1.26 3.55
- Cierres anteriores
- 3.09
- Open
- 3.10
- Bid
- 3.55
- Ask
- 3.85
- Low
- 3.09
- High
- 3.55
- Volumen
- 64
- Cambio diario
- 14.89%
- Cambio mensual
- 79.29%
- Cambio a 6 meses
- 86.84%
- Cambio anual
- 17.55%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B