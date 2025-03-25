KurseKategorien
YQ: 17 Education & Technology Group Inc - American Depositary Share

3.77 USD 0.03 (0.79%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von YQ hat sich für heute um -0.79% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.77 bis zu einem Hoch von 3.79 gehandelt.

Verfolgen Sie die 17 Education & Technology Group Inc - American Depositary Share-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
3.77 3.79
Jahresspanne
1.26 3.80
Vorheriger Schlusskurs
3.80
Eröffnung
3.79
Bid
3.77
Ask
4.07
Tief
3.77
Hoch
3.79
Volumen
4
Tagesänderung
-0.79%
Monatsänderung
90.40%
6-Monatsänderung
98.42%
Jahresänderung
24.83%
