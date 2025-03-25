Valute / YQ
YQ: 17 Education & Technology Group Inc - American Depositary Share
4.08 USD 0.28 (7.37%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio YQ ha avuto una variazione del 7.37% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.77 e ad un massimo di 4.20.
Segui le dinamiche di 17 Education & Technology Group Inc - American Depositary Share. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
YQ News
Intervallo Giornaliero
3.77 4.20
Intervallo Annuale
1.26 4.20
- Chiusura Precedente
- 3.80
- Apertura
- 3.79
- Bid
- 4.08
- Ask
- 4.38
- Minimo
- 3.77
- Massimo
- 4.20
- Volume
- 118
- Variazione giornaliera
- 7.37%
- Variazione Mensile
- 106.06%
- Variazione Semestrale
- 114.74%
- Variazione Annuale
- 35.10%
20 settembre, sabato