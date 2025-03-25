QuotazioniSezioni
YQ: 17 Education & Technology Group Inc - American Depositary Share

4.08 USD 0.28 (7.37%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio YQ ha avuto una variazione del 7.37% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.77 e ad un massimo di 4.20.

Segui le dinamiche di 17 Education & Technology Group Inc - American Depositary Share. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
3.77 4.20
Intervallo Annuale
1.26 4.20
Chiusura Precedente
3.80
Apertura
3.79
Bid
4.08
Ask
4.38
Minimo
3.77
Massimo
4.20
Volume
118
Variazione giornaliera
7.37%
Variazione Mensile
106.06%
Variazione Semestrale
114.74%
Variazione Annuale
35.10%
