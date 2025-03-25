货币 / YQ
YQ: 17 Education & Technology Group Inc - American Depositary Share
3.32 USD 0.23 (7.44%)
版块: 消费防御 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日YQ汇率已更改7.44%。当日，交易品种以低点3.09和高点3.52进行交易。
关注17 Education & Technology Group Inc - American Depositary Share动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
YQ新闻
- 17 Education & Technology Group Inc (YQ) Q2 2025 Earnings Call Prepared Remarks Transcript
- Earnings call transcript: 17 Education Tech Q2 2025 sees net loss reduction
- 17 Education & Technology Group Inc. (YQ) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- 17 Education & Technology Group Inc. Announces First Quarter 2025 Unaudited Financial Results
- 17 Education & Technology Group Inc. to Report First Quarter 2025 Unaudited Financial Results on June 10, 2025
- 17 Education & Technology Group, Inc. (YQ) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
3.09 3.52
年范围
1.26 3.52
- 前一天收盘价
- 3.09
- 开盘价
- 3.10
- 卖价
- 3.32
- 买价
- 3.62
- 最低价
- 3.09
- 最高价
- 3.52
- 交易量
- 53
- 日变化
- 7.44%
- 月变化
- 67.68%
- 6个月变化
- 74.74%
- 年变化
- 9.93%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值