Dövizler / YPF
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
YPF: YPF Sociedad Anonima
23.86 USD 0.54 (2.21%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
YPF fiyatı bugün -2.21% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 22.82 ve Yüksek fiyatı olarak 24.79 aralığında işlem gördü.
YPF Sociedad Anonima hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
YPF haberleri
- InvestingPro’nun aşırı değerli uyarısının ardından YPF hisseleri yüzde 48 düştü
- YPF shares fall 48% following InvestingPro’s overvaluation warning
- Chevron Targets 30,000 Bpd Output in Argentina's Vaca Muerta by 2025
- New Fortress Energy Posts Q2 Loss, Joins Summit Therapeutics And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - CNFinance Hldgs (NYSE:CNF), Empresa Distribuidora y (NYSE:EDN)
- Argentina markets to keep sliding after Milei’s drubbing in Buenos Aires vote
- 3 Oil & Gas Stocks Too Cheap To Ignore - Plains All American (NASDAQ:PAA), Crescent Energy (NYSE:CRGY)
- Tracking Stanley Druckenmiller's Duquesne Family Office Portfolio – Q2 2025 Update
- YPF Sociedad: The Easy Gains Are Gone, Now It's About Performance (NYSE:YPF)
- US appeals court grants Argentina request to put YPF share turnover on hold
- Ecopetrol And YPF: LATAM Risk And Two Opposing Business Models (NYSE:YPF)
- YPF Q2 Earnings & Revenues Miss Estimates on Lower Crude Production
- Argentina’s YPF aims to boost shale oil output to 190,000 bpd by year-end
- YPF Sociedad Anonima earnings missed by $0.02, revenue topped estimates
- YPF to buy Total’s Argentina shale assets for $500 million
- TotalEnergies sells Vaca Muerta blocks to YPF for $500 million
- ARGT ETF: Long-Term Rebuild, Short-Term Hesitation (NYSEARCA:ARGT)
- US sides with Argentina in YPF dispute, investors suggest alternative collateral
- US appeals court puts Argentina’s 51% YPF stake turnover on temporary hold
- US appeals court delays turnover of Argentina’s 51% YPF stake
- Argentina files emergency appeal in US to put YPF stake turnover on hold
- YPF turnover ruling casts shadow over Argentina shale hopes, FX
- Argentina ordered to transfer YPF stake to plaintiffs in court ruling
- US judge orders Argentina to transfer YPF shares to help satisfy $16.1 billion judgment
- ARGT ETF Advances In Line With Argentine Macroeconomic Stabilization (NYSEARCA:ARGT)
Günlük aralık
22.82 24.79
Yıllık aralık
21.08 47.43
- Önceki kapanış
- 24.40
- Açılış
- 24.57
- Satış
- 23.86
- Alış
- 24.16
- Düşük
- 22.82
- Yüksek
- 24.79
- Hacim
- 11.382 K
- Günlük değişim
- -2.21%
- Aylık değişim
- -19.93%
- 6 aylık değişim
- -31.71%
- Yıllık değişim
- 12.81%
21 Eylül, Pazar