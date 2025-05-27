KurseKategorien
Währungen / YPF
Zurück zum Aktien

YPF: YPF Sociedad Anonima

24.40 USD 2.84 (10.43%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von YPF hat sich für heute um -10.43% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.39 bis zu einem Hoch von 27.04 gehandelt.

Verfolgen Sie die YPF Sociedad Anonima-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

YPF News

Tagesspanne
24.39 27.04
Jahresspanne
21.08 47.43
Vorheriger Schlusskurs
27.24
Eröffnung
27.01
Bid
24.40
Ask
24.70
Tief
24.39
Hoch
27.04
Volumen
10.404 K
Tagesänderung
-10.43%
Monatsänderung
-18.12%
6-Monatsänderung
-30.17%
Jahresänderung
15.37%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K