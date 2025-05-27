Währungen / YPF
YPF: YPF Sociedad Anonima
24.40 USD 2.84 (10.43%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von YPF hat sich für heute um -10.43% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.39 bis zu einem Hoch von 27.04 gehandelt.
Verfolgen Sie die YPF Sociedad Anonima-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
YPF News
Tagesspanne
24.39 27.04
Jahresspanne
21.08 47.43
- Vorheriger Schlusskurs
- 27.24
- Eröffnung
- 27.01
- Bid
- 24.40
- Ask
- 24.70
- Tief
- 24.39
- Hoch
- 27.04
- Volumen
- 10.404 K
- Tagesänderung
- -10.43%
- Monatsänderung
- -18.12%
- 6-Monatsänderung
- -30.17%
- Jahresänderung
- 15.37%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K