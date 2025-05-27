クォートセクション
通貨 / YPF
YPF: YPF Sociedad Anonima

24.40 USD 2.84 (10.43%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

YPFの今日の為替レートは、-10.43%変化しました。日中、通貨は1あたり24.39の安値と27.04の高値で取引されました。

YPF Sociedad Anonimaダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
24.39 27.04
1年のレンジ
21.08 47.43
以前の終値
27.24
始値
27.01
買値
24.40
買値
24.70
安値
24.39
高値
27.04
出来高
10.404 K
1日の変化
-10.43%
1ヶ月の変化
-18.12%
6ヶ月の変化
-30.17%
1年の変化
15.37%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K