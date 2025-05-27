通貨 / YPF
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
YPF: YPF Sociedad Anonima
24.40 USD 2.84 (10.43%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
YPFの今日の為替レートは、-10.43%変化しました。日中、通貨は1あたり24.39の安値と27.04の高値で取引されました。
YPF Sociedad Anonimaダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
YPF News
- Chevron Targets 30,000 Bpd Output in Argentina's Vaca Muerta by 2025
- New Fortress Energy Posts Q2 Loss, Joins Summit Therapeutics And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - CNFinance Hldgs (NYSE:CNF), Empresa Distribuidora y (NYSE:EDN)
- Argentina markets to keep sliding after Milei’s drubbing in Buenos Aires vote
- 3 Oil & Gas Stocks Too Cheap To Ignore - Plains All American (NASDAQ:PAA), Crescent Energy (NYSE:CRGY)
- Tracking Stanley Druckenmiller's Duquesne Family Office Portfolio – Q2 2025 Update
- YPF Sociedad: The Easy Gains Are Gone, Now It's About Performance (NYSE:YPF)
- US appeals court grants Argentina request to put YPF share turnover on hold
- Ecopetrol And YPF: LATAM Risk And Two Opposing Business Models (NYSE:YPF)
- YPF Q2 Earnings & Revenues Miss Estimates on Lower Crude Production
- Argentina’s YPF aims to boost shale oil output to 190,000 bpd by year-end
- YPF Sociedad Anonima earnings missed by $0.02, revenue topped estimates
- YPF to buy Total’s Argentina shale assets for $500 million
- TotalEnergies sells Vaca Muerta blocks to YPF for $500 million
- ARGT ETF: Long-Term Rebuild, Short-Term Hesitation (NYSEARCA:ARGT)
- US sides with Argentina in YPF dispute, investors suggest alternative collateral
- US appeals court puts Argentina’s 51% YPF stake turnover on temporary hold
- US appeals court delays turnover of Argentina’s 51% YPF stake
- Argentina files emergency appeal in US to put YPF stake turnover on hold
- YPF turnover ruling casts shadow over Argentina shale hopes, FX
- Argentina ordered to transfer YPF stake to plaintiffs in court ruling
- US judge orders Argentina to transfer YPF shares to help satisfy $16.1 billion judgment
- ARGT ETF Advances In Line With Argentine Macroeconomic Stabilization (NYSEARCA:ARGT)
- YPF Sociedad Stock: From Deep Value To Fairly Priced Execution Play (NYSE:YPF)
- Tracking Stanley Druckenmiller's Duquesne Family Office Portfolio – Q1 2025 Update
1日のレンジ
24.39 27.04
1年のレンジ
21.08 47.43
- 以前の終値
- 27.24
- 始値
- 27.01
- 買値
- 24.40
- 買値
- 24.70
- 安値
- 24.39
- 高値
- 27.04
- 出来高
- 10.404 K
- 1日の変化
- -10.43%
- 1ヶ月の変化
- -18.12%
- 6ヶ月の変化
- -30.17%
- 1年の変化
- 15.37%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K