Moedas / YPF
YPF: YPF Sociedad Anonima
26.49 USD 0.75 (2.75%)
Setor: Energia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do YPF para hoje mudou para -2.75%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 26.40 e o mais alto foi 27.04.
Veja a dinâmica do par de moedas YPF Sociedad Anonima. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
26.40 27.04
Faixa anual
21.08 47.43
- Fechamento anterior
- 27.24
- Open
- 27.01
- Bid
- 26.49
- Ask
- 26.79
- Low
- 26.40
- High
- 27.04
- Volume
- 420
- Mudança diária
- -2.75%
- Mudança mensal
- -11.11%
- Mudança de 6 meses
- -24.18%
- Mudança anual
- 25.25%
