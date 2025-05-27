통화 / YPF
YPF: YPF Sociedad Anonima
23.86 USD 0.54 (2.21%)
부문: 에너지 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
YPF 환율이 오늘 -2.21%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 22.82이고 고가는 24.79이었습니다.
YPF Sociedad Anonima 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
22.82 24.79
년간 변동
21.08 47.43
- 이전 종가
- 24.40
- 시가
- 24.57
- Bid
- 23.86
- Ask
- 24.16
- 저가
- 22.82
- 고가
- 24.79
- 볼륨
- 11.382 K
- 일일 변동
- -2.21%
- 월 변동
- -19.93%
- 6개월 변동
- -31.71%
- 년간 변동율
- 12.81%
