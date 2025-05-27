Валюты / YPF
YPF: YPF Sociedad Anonima
27.70 USD 1.02 (3.82%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс YPF за сегодня изменился на 3.82%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.08, а максимальная — 28.08.
Следите за динамикой YPF Sociedad Anonima. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости YPF
- Chevron Targets 30,000 Bpd Output in Argentina's Vaca Muerta by 2025
- New Fortress Energy Posts Q2 Loss, Joins Summit Therapeutics And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - CNFinance Hldgs (NYSE:CNF), Empresa Distribuidora y (NYSE:EDN)
- Argentina markets to keep sliding after Milei’s drubbing in Buenos Aires vote
- 3 Oil & Gas Stocks Too Cheap To Ignore - Plains All American (NASDAQ:PAA), Crescent Energy (NYSE:CRGY)
- Tracking Stanley Druckenmiller's Duquesne Family Office Portfolio – Q2 2025 Update
- YPF Sociedad: The Easy Gains Are Gone, Now It's About Performance (NYSE:YPF)
- US appeals court grants Argentina request to put YPF share turnover on hold
- Ecopetrol And YPF: LATAM Risk And Two Opposing Business Models (NYSE:YPF)
- YPF Q2 Earnings & Revenues Miss Estimates on Lower Crude Production
- Argentina’s YPF aims to boost shale oil output to 190,000 bpd by year-end
- YPF Sociedad Anonima earnings missed by $0.02, revenue topped estimates
- YPF to buy Total’s Argentina shale assets for $500 million
- TotalEnergies sells Vaca Muerta blocks to YPF for $500 million
- ARGT ETF: Long-Term Rebuild, Short-Term Hesitation (NYSEARCA:ARGT)
- US sides with Argentina in YPF dispute, investors suggest alternative collateral
- US appeals court puts Argentina’s 51% YPF stake turnover on temporary hold
- US appeals court delays turnover of Argentina’s 51% YPF stake
- Argentina files emergency appeal in US to put YPF stake turnover on hold
- YPF turnover ruling casts shadow over Argentina shale hopes, FX
- Argentina ordered to transfer YPF stake to plaintiffs in court ruling
- US judge orders Argentina to transfer YPF shares to help satisfy $16.1 billion judgment
- ARGT ETF Advances In Line With Argentine Macroeconomic Stabilization (NYSEARCA:ARGT)
- YPF Sociedad Stock: From Deep Value To Fairly Priced Execution Play (NYSE:YPF)
- Tracking Stanley Druckenmiller's Duquesne Family Office Portfolio – Q1 2025 Update
Дневной диапазон
27.08 28.08
Годовой диапазон
21.08 47.43
- Предыдущее закрытие
- 26.68
- Open
- 27.12
- Bid
- 27.70
- Ask
- 28.00
- Low
- 27.08
- High
- 28.08
- Объем
- 3.211 K
- Дневное изменение
- 3.82%
- Месячное изменение
- -7.05%
- 6-месячное изменение
- -20.72%
- Годовое изменение
- 30.97%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.