货币 / YPF
YPF: YPF Sociedad Anonima
27.33 USD 0.37 (1.34%)
版块: 能源 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日YPF汇率已更改-1.34%。当日，交易品种以低点27.29和高点28.04进行交易。
关注YPF Sociedad Anonima动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
YPF新闻
日范围
27.29 28.04
年范围
21.08 47.43
- 前一天收盘价
- 27.70
- 开盘价
- 27.51
- 卖价
- 27.33
- 买价
- 27.63
- 最低价
- 27.29
- 最高价
- 28.04
- 交易量
- 1.151 K
- 日变化
- -1.34%
- 月变化
- -8.29%
- 6个月变化
- -21.78%
- 年变化
- 29.22%
