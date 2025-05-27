CotationsSections
Devises / YPF
YPF: YPF Sociedad Anonima

23.86 USD 0.54 (2.21%)
Secteur: Énergie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de YPF a changé de -2.21% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 22.82 et à un maximum de 24.79.

Suivez la dynamique YPF Sociedad Anonima. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
22.82 24.79
Range Annuel
21.08 47.43
Clôture Précédente
24.40
Ouverture
24.57
Bid
23.86
Ask
24.16
Plus Bas
22.82
Plus Haut
24.79
Volume
11.382 K
Changement quotidien
-2.21%
Changement Mensuel
-19.93%
Changement à 6 Mois
-31.71%
Changement Annuel
12.81%
