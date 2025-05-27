Valute / YPF
YPF: YPF Sociedad Anonima
23.86 USD 0.54 (2.21%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio YPF ha avuto una variazione del -2.21% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.82 e ad un massimo di 24.79.
Segui le dinamiche di YPF Sociedad Anonima. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
YPF News
Intervallo Giornaliero
22.82 24.79
Intervallo Annuale
21.08 47.43
- Chiusura Precedente
- 24.40
- Apertura
- 24.57
- Bid
- 23.86
- Ask
- 24.16
- Minimo
- 22.82
- Massimo
- 24.79
- Volume
- 11.382 K
- Variazione giornaliera
- -2.21%
- Variazione Mensile
- -19.93%
- Variazione Semestrale
- -31.71%
- Variazione Annuale
- 12.81%
20 settembre, sabato