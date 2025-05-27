QuotazioniSezioni
YPF
YPF: YPF Sociedad Anonima

23.86 USD 0.54 (2.21%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio YPF ha avuto una variazione del -2.21% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.82 e ad un massimo di 24.79.

Segui le dinamiche di YPF Sociedad Anonima. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Intervallo Giornaliero
22.82 24.79
Intervallo Annuale
21.08 47.43
Chiusura Precedente
24.40
Apertura
24.57
Bid
23.86
Ask
24.16
Minimo
22.82
Massimo
24.79
Volume
11.382 K
Variazione giornaliera
-2.21%
Variazione Mensile
-19.93%
Variazione Semestrale
-31.71%
Variazione Annuale
12.81%
