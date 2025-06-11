Divisas / YPF
YPF: YPF Sociedad Anonima
27.24 USD 0.46 (1.66%)
Sector: Energía Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de YPF de hoy ha cambiado un -1.66%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 27.22, mientras que el máximo ha alcanzado 28.04.
Siga la dinámica de la pareja de divisas YPF Sociedad Anonima. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
27.22 28.04
Rango anual
21.08 47.43
- Cierres anteriores
- 27.70
- Open
- 27.51
- Bid
- 27.24
- Ask
- 27.54
- Low
- 27.22
- High
- 28.04
- Volumen
- 2.480 K
- Cambio diario
- -1.66%
- Cambio mensual
- -8.59%
- Cambio a 6 meses
- -22.04%
- Cambio anual
- 28.79%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B