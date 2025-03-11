FiyatlarBölümler
Dövizler / YALA
Geri dön - Hisse senetleri

YALA: Yalla Group Limited American Depositary Shares, each representi

7.50 USD 0.38 (4.82%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

YALA fiyatı bugün -4.82% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 7.50 ve Yüksek fiyatı olarak 7.92 aralığında işlem gördü.

Yalla Group Limited American Depositary Shares, each representi hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

YALA haberleri

Günlük aralık
7.50 7.92
Yıllık aralık
3.82 8.42
Önceki kapanış
7.88
Açılış
7.90
Satış
7.50
Alış
7.80
Düşük
7.50
Yüksek
7.92
Hacim
360
Günlük değişim
-4.82%
Aylık değişim
-2.85%
6 aylık değişim
43.13%
Yıllık değişim
64.84%
21 Eylül, Pazar