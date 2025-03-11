Dövizler / YALA
YALA: Yalla Group Limited American Depositary Shares, each representi
7.50 USD 0.38 (4.82%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
YALA fiyatı bugün -4.82% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 7.50 ve Yüksek fiyatı olarak 7.92 aralığında işlem gördü.
Yalla Group Limited American Depositary Shares, each representi hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
YALA haberleri
- Earnings call transcript: Yalla Group Q2 2025 misses revenue forecast, stock drops
- Yalla Group Limited (YALA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Yalla Group Limited 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:YALA)
- Yalla Group falls as Q2 revenue misses analyst expectations
- Barrick Gold, Roivant Sciences, Owens & Minor to report earnings Monday
- Yalla Group: Robust Liquidity Levels To Give Impetus Into 2026 (YALA)
- US Stocks Likely To Open Lower After S&P 500's Six-Day Streak: 'Quick Recoveries Tend To See Stocks Rally More Over The Next 3-12 Months,' Says Expert - ASP Isotopes (NASDAQ:ASPI)
- Yalla Group shares plunge on weak guidance
- Yalla Group Limited Announces Unaudited First Quarter 2025 Financial Results
- ZIM, Diageo, and Israel Chemicals lead Monday’s earnings lineup
- Yalla Stock: Undervalued Cash Machine Set For Double-Digit Growth (NYSE:YALA)
- Yalla Group Limited 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:YALA)
Günlük aralık
7.50 7.92
Yıllık aralık
3.82 8.42
- Önceki kapanış
- 7.88
- Açılış
- 7.90
- Satış
- 7.50
- Alış
- 7.80
- Düşük
- 7.50
- Yüksek
- 7.92
- Hacim
- 360
- Günlük değişim
- -4.82%
- Aylık değişim
- -2.85%
- 6 aylık değişim
- 43.13%
- Yıllık değişim
- 64.84%
21 Eylül, Pazar