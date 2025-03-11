통화 / YALA
YALA: Yalla Group Limited American Depositary Shares, each representi
7.50 USD 0.38 (4.82%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
YALA 환율이 오늘 -4.82%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 7.50이고 고가는 7.92이었습니다.
Yalla Group Limited American Depositary Shares, each representi 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
7.50 7.92
년간 변동
3.82 8.42
- 이전 종가
- 7.88
- 시가
- 7.90
- Bid
- 7.50
- Ask
- 7.80
- 저가
- 7.50
- 고가
- 7.92
- 볼륨
- 360
- 일일 변동
- -4.82%
- 월 변동
- -2.85%
- 6개월 변동
- 43.13%
- 년간 변동율
- 64.84%
20 9월, 토요일