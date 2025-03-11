Valute / YALA
YALA: Yalla Group Limited American Depositary Shares, each representi
7.50 USD 0.38 (4.82%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio YALA ha avuto una variazione del -4.82% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.50 e ad un massimo di 7.92.
Segui le dinamiche di Yalla Group Limited American Depositary Shares, each representi. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
YALA News
20 settembre, sabato