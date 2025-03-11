QuotazioniSezioni
Valute / YALA
Tornare a Azioni

YALA: Yalla Group Limited American Depositary Shares, each representi

7.50 USD 0.38 (4.82%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio YALA ha avuto una variazione del -4.82% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.50 e ad un massimo di 7.92.

Segui le dinamiche di Yalla Group Limited American Depositary Shares, each representi. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

YALA News

Intervallo Giornaliero
7.50 7.92
Intervallo Annuale
3.82 8.42
Chiusura Precedente
7.88
Apertura
7.90
Bid
7.50
Ask
7.80
Minimo
7.50
Massimo
7.92
Volume
360
Variazione giornaliera
-4.82%
Variazione Mensile
-2.85%
Variazione Semestrale
43.13%
Variazione Annuale
64.84%
20 settembre, sabato