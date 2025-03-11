Währungen / YALA
YALA: Yalla Group Limited American Depositary Shares, each representi
7.88 USD 0.05 (0.64%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von YALA hat sich für heute um 0.64% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.85 bis zu einem Hoch von 8.10 gehandelt.
Verfolgen Sie die Yalla Group Limited American Depositary Shares, each representi-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
7.85 8.10
Jahresspanne
3.82 8.42
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.83
- Eröffnung
- 7.92
- Bid
- 7.88
- Ask
- 8.18
- Tief
- 7.85
- Hoch
- 8.10
- Volumen
- 750
- Tagesänderung
- 0.64%
- Monatsänderung
- 2.07%
- 6-Monatsänderung
- 50.38%
- Jahresänderung
- 73.19%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K