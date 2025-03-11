Moedas / YALA
YALA: Yalla Group Limited American Depositary Shares, each representi
7.95 USD 0.12 (1.53%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do YALA para hoje mudou para 1.53%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 7.90 e o mais alto foi 8.10.
Veja a dinâmica do par de moedas Yalla Group Limited American Depositary Shares, each representi. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
7.90 8.10
Faixa anual
3.82 8.42
- Fechamento anterior
- 7.83
- Open
- 7.92
- Bid
- 7.95
- Ask
- 8.25
- Low
- 7.90
- High
- 8.10
- Volume
- 472
- Mudança diária
- 1.53%
- Mudança mensal
- 2.98%
- Mudança de 6 meses
- 51.72%
- Mudança anual
- 74.73%
