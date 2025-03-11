Divisas / YALA
YALA: Yalla Group Limited American Depositary Shares, each representi
7.83 USD 0.14 (1.82%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de YALA de hoy ha cambiado un 1.82%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 7.65, mientras que el máximo ha alcanzado 7.90.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Yalla Group Limited American Depositary Shares, each representi. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
YALA News
- ¡Hasta +75% de potencial! Estas acciones romperán el mercado con recortes de tipos
- Earnings call transcript: Yalla Group Q2 2025 misses revenue forecast, stock drops
- Yalla Group Limited (YALA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Yalla Group Limited 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:YALA)
- Yalla Group falls as Q2 revenue misses analyst expectations
- Barrick Gold, Roivant Sciences, Owens & Minor to report earnings Monday
- Yalla Group: Robust Liquidity Levels To Give Impetus Into 2026 (YALA)
- US Stocks Likely To Open Lower After S&P 500's Six-Day Streak: 'Quick Recoveries Tend To See Stocks Rally More Over The Next 3-12 Months,' Says Expert - ASP Isotopes (NASDAQ:ASPI)
- Yalla Group shares plunge on weak guidance
- Yalla Group Limited Announces Unaudited First Quarter 2025 Financial Results
- ZIM, Diageo, and Israel Chemicals lead Monday’s earnings lineup
- Yalla Stock: Undervalued Cash Machine Set For Double-Digit Growth (NYSE:YALA)
- Yalla Group Limited 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:YALA)
Rango diario
7.65 7.90
Rango anual
3.82 8.42
- Cierres anteriores
- 7.69
- Open
- 7.67
- Bid
- 7.83
- Ask
- 8.13
- Low
- 7.65
- High
- 7.90
- Volumen
- 799
- Cambio diario
- 1.82%
- Cambio mensual
- 1.42%
- Cambio a 6 meses
- 49.43%
- Cambio anual
- 72.09%
