货币 / YALA
YALA: Yalla Group Limited American Depositary Shares, each representi
7.85 USD 0.16 (2.08%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日YALA汇率已更改2.08%。当日，交易品种以低点7.65和高点7.90进行交易。
关注Yalla Group Limited American Depositary Shares, each representi动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
YALA新闻
- Earnings call transcript: Yalla Group Q2 2025 misses revenue forecast, stock drops
- Yalla Group Limited (YALA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Yalla Group Limited 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:YALA)
- Yalla Group falls as Q2 revenue misses analyst expectations
- Barrick Gold, Roivant Sciences, Owens & Minor to report earnings Monday
- Yalla Group: Robust Liquidity Levels To Give Impetus Into 2026 (YALA)
- US Stocks Likely To Open Lower After S&P 500's Six-Day Streak: 'Quick Recoveries Tend To See Stocks Rally More Over The Next 3-12 Months,' Says Expert - ASP Isotopes (NASDAQ:ASPI)
- Yalla Group shares plunge on weak guidance
- Yalla Group Limited Announces Unaudited First Quarter 2025 Financial Results
- ZIM, Diageo, and Israel Chemicals lead Monday’s earnings lineup
- Yalla Stock: Undervalued Cash Machine Set For Double-Digit Growth (NYSE:YALA)
- Yalla Group Limited 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:YALA)
日范围
7.65 7.90
年范围
3.82 8.42
- 前一天收盘价
- 7.69
- 开盘价
- 7.67
- 卖价
- 7.85
- 买价
- 8.15
- 最低价
- 7.65
- 最高价
- 7.90
- 交易量
- 532
- 日变化
- 2.08%
- 月变化
- 1.68%
- 6个月变化
- 49.81%
- 年变化
- 72.53%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值