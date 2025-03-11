Валюты / YALA
YALA: Yalla Group Limited American Depositary Shares, each representi
7.69 USD 0.04 (0.52%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс YALA за сегодня изменился на 0.52%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.64, а максимальная — 7.77.
Следите за динамикой Yalla Group Limited American Depositary Shares, each representi. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости YALA
Дневной диапазон
7.64 7.77
Годовой диапазон
3.82 8.42
- Предыдущее закрытие
- 7.65
- Open
- 7.66
- Bid
- 7.69
- Ask
- 7.99
- Low
- 7.64
- High
- 7.77
- Объем
- 410
- Дневное изменение
- 0.52%
- Месячное изменение
- -0.39%
- 6-месячное изменение
- 46.76%
- Годовое изменение
- 69.01%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.