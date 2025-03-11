通貨 / YALA
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
YALA: Yalla Group Limited American Depositary Shares, each representi
7.88 USD 0.05 (0.64%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
YALAの今日の為替レートは、0.64%変化しました。日中、通貨は1あたり7.85の安値と8.10の高値で取引されました。
Yalla Group Limited American Depositary Shares, each representiダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
YALA News
- Earnings call transcript: Yalla Group Q2 2025 misses revenue forecast, stock drops
- Yalla Group Limited (YALA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Yalla Group Limited 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:YALA)
- Yalla Group falls as Q2 revenue misses analyst expectations
- Barrick Gold, Roivant Sciences, Owens & Minor to report earnings Monday
- Yalla Group: Robust Liquidity Levels To Give Impetus Into 2026 (YALA)
- US Stocks Likely To Open Lower After S&P 500's Six-Day Streak: 'Quick Recoveries Tend To See Stocks Rally More Over The Next 3-12 Months,' Says Expert - ASP Isotopes (NASDAQ:ASPI)
- Yalla Group shares plunge on weak guidance
- Yalla Group Limited Announces Unaudited First Quarter 2025 Financial Results
- ZIM, Diageo, and Israel Chemicals lead Monday’s earnings lineup
- Yalla Stock: Undervalued Cash Machine Set For Double-Digit Growth (NYSE:YALA)
- Yalla Group Limited 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:YALA)
1日のレンジ
7.85 8.10
1年のレンジ
3.82 8.42
- 以前の終値
- 7.83
- 始値
- 7.92
- 買値
- 7.88
- 買値
- 8.18
- 安値
- 7.85
- 高値
- 8.10
- 出来高
- 750
- 1日の変化
- 0.64%
- 1ヶ月の変化
- 2.07%
- 6ヶ月の変化
- 50.38%
- 1年の変化
- 73.19%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K