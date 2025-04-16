- Genel bakış
XT: iShares Exponential Technologies ETF
XT fiyatı bugün -3.51% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 71.45 ve Yüksek fiyatı olarak 74.07 aralığında işlem gördü.
iShares Exponential Technologies ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XT haberleri
Sıkça sorulan sorular
XT hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün iShares Exponential Technologies ETF hisse senedi 71.46 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 71.45 - 74.07 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 74.06 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 312 değerine ulaştı. XT canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
iShares Exponential Technologies ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
iShares Exponential Technologies ETF hisse senedi şu anda 71.46 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 20.93% ve USD değerlerini izler. XT hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
XT hisse senedi nasıl alınır?
iShares Exponential Technologies ETF hisselerini şu anki 71.46 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 71.46 ve Ask 71.76 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 312 ve günlük değişim oranı -3.50% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte XT fiyat hareketlerini takip edin.
XT hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
iShares Exponential Technologies ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 49.01 - 74.46 ve mevcut fiyatı 71.46 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 71.46 veya Ask 71.76 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.68% ve 6 aylık değişim oranı 22.78% değerlerini karşılaştırır. XT fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
iShares Exponential Technologies ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
iShares Exponential Technologies ETF hisse senedi yıllık olarak 74.46 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 49.01 - 74.46). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 74.06 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak iShares Exponential Technologies ETF performansını takip edin.
iShares Exponential Technologies ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
iShares Exponential Technologies ETF (XT) hisse senedi yıllık olarak en düşük 49.01 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 71.46 ve hareket ettiği yıllık aralık 49.01 - 74.46 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki XT fiyat hareketlerini izleyin.
XT hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
iShares Exponential Technologies ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 74.06 ve yıllık değişim oranı 20.93% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 74.06
- Açılış
- 74.05
- Satış
- 71.46
- Alış
- 71.76
- Düşük
- 71.45
- Yüksek
- 74.07
- Hacim
- 312
- Günlük değişim
- -3.51%
- Aylık değişim
- -0.68%
- 6 aylık değişim
- 22.78%
- Yıllık değişim
- 20.93%