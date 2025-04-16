クォートセクション
通貨 / XT
XT: iShares Exponential Technologies ETF

71.46 USD 2.60 (3.51%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

XTの今日の為替レートは、-3.51%変化しました。日中、通貨は1あたり71.45の安値と74.07の高値で取引されました。

iShares Exponential Technologies ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

XT株の現在の価格は？

iShares Exponential Technologies ETFの株価は本日71.46です。71.45 - 74.07内で取引され、前日の終値は74.06、取引量は312に達しました。XTのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

iShares Exponential Technologies ETFの株は配当を出しますか？

iShares Exponential Technologies ETFの現在の価格は71.46です。配当方針は会社によりますが、投資家は20.93%やUSDにも注目します。XTの動きはライブチャートで確認できます。

XT株を買う方法は？

iShares Exponential Technologies ETFの株は現在71.46で購入可能です。注文は通常71.46または71.76付近で行われ、312や-3.50%が市場の動きを示します。XTの最新情報はライブチャートで確認できます。

XT株に投資する方法は？

iShares Exponential Technologies ETFへの投資では、年間の値幅49.01 - 74.46と現在の71.46を考慮します。注文は多くの場合71.46や71.76で行われる前に、-0.68%や22.78%と比較されます。XTの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

iShares Exponential Technologies ETFの株の最高値は？

iShares Exponential Technologies ETFの過去1年の最高値は74.46でした。49.01 - 74.46内で株価は大きく変動し、74.06と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares Exponential Technologies ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

iShares Exponential Technologies ETFの株の最低値は？

iShares Exponential Technologies ETF(XT)の年間最安値は49.01でした。現在の71.46や49.01 - 74.46と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。XTの動きはライブチャートで確認できます。

XTの株式分割はいつ行われましたか？

iShares Exponential Technologies ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、74.06、20.93%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
71.45 74.07
1年のレンジ
49.01 74.46
以前の終値
74.06
始値
74.05
買値
71.46
買値
71.76
安値
71.45
高値
74.07
出来高
312
1日の変化
-3.51%
1ヶ月の変化
-0.68%
6ヶ月の変化
22.78%
1年の変化
20.93%
11 10月, 土曜日