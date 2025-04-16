报价部分
XT: iShares Exponential Technologies ETF

71.46 USD 2.60 (3.51%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日XT汇率已更改-3.51%。当日，交易品种以低点71.45和高点74.07进行交易。

关注iShares Exponential Technologies ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

XT新闻

常见问题解答

XT股票今天的价格是多少？

iShares Exponential Technologies ETF股票今天的定价为71.46。它在71.45 - 74.07范围内交易，昨天的收盘价为74.06，交易量达到300。XT的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Exponential Technologies ETF股票是否支付股息？

iShares Exponential Technologies ETF目前的价值为71.46。股息政策取决于公司，而投资者也会关注20.93%和USD。实时查看图表以跟踪XT走势。

如何购买XT股票？

您可以以71.46的当前价格购买iShares Exponential Technologies ETF股票。订单通常设置在71.46或71.76附近，而300和-3.50%显示市场活动。立即关注XT的实时图表更新。

如何投资XT股票？

投资iShares Exponential Technologies ETF需要考虑年度范围49.01 - 74.46和当前价格71.46。许多人在以71.46或71.76下订单之前，会比较-0.68%和。实时查看XT价格图表，了解每日变化。

iShares Exponential Technologies ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares Exponential Technologies ETF的最高价格是74.46。在49.01 - 74.46内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Exponential Technologies ETF的绩效。

iShares Exponential Technologies ETF股票的最低价格是多少？

iShares Exponential Technologies ETF（XT）的最低价格为49.01。将其与当前的71.46和49.01 - 74.46进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

XT股票是什么时候拆分的？

iShares Exponential Technologies ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、74.06和20.93%中可见。

日范围
71.45 74.07
年范围
49.01 74.46
前一天收盘价
74.06
开盘价
74.05
卖价
71.46
买价
71.76
最低价
71.45
最高价
74.07
交易量
300
日变化
-3.51%
月变化
-0.68%
6个月变化
22.78%
年变化
20.93%
