XT: iShares Exponential Technologies ETF
今日XT汇率已更改-3.51%。当日，交易品种以低点71.45和高点74.07进行交易。
关注iShares Exponential Technologies ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
XT股票今天的价格是多少？
iShares Exponential Technologies ETF股票今天的定价为71.46。它在71.45 - 74.07范围内交易，昨天的收盘价为74.06，交易量达到300。XT的实时价格图表显示了这些更新。
iShares Exponential Technologies ETF股票是否支付股息？
iShares Exponential Technologies ETF目前的价值为71.46。股息政策取决于公司，而投资者也会关注20.93%和USD。实时查看图表以跟踪XT走势。
如何购买XT股票？
您可以以71.46的当前价格购买iShares Exponential Technologies ETF股票。订单通常设置在71.46或71.76附近，而300和-3.50%显示市场活动。立即关注XT的实时图表更新。
如何投资XT股票？
投资iShares Exponential Technologies ETF需要考虑年度范围49.01 - 74.46和当前价格71.46。许多人在以71.46或71.76下订单之前，会比较-0.68%和。实时查看XT价格图表，了解每日变化。
iShares Exponential Technologies ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares Exponential Technologies ETF的最高价格是74.46。在49.01 - 74.46内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Exponential Technologies ETF的绩效。
iShares Exponential Technologies ETF股票的最低价格是多少？
iShares Exponential Technologies ETF（XT）的最低价格为49.01。将其与当前的71.46和49.01 - 74.46进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
XT股票是什么时候拆分的？
iShares Exponential Technologies ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、74.06和20.93%中可见。
- 前一天收盘价
- 74.06
- 开盘价
- 74.05
- 卖价
- 71.46
- 买价
- 71.76
- 最低价
- 71.45
- 最高价
- 74.07
- 交易量
- 300
- 日变化
- -3.51%
- 月变化
- -0.68%
- 6个月变化
- 22.78%
- 年变化
- 20.93%
- 实际值
- 55.0
- 预测值
- 55.2
- 前值
- 55.1
- 实际值
- 51.2
- 预测值
- 49.8
- 前值
- 51.7
- 实际值
- 4.6%
- 预测值
- 4.8%
- 前值
- 4.7%
- 实际值
- 3.7%
- 预测值
- 4.0%
- 前值
- 3.7%
- 实际值
- 418
- 预测值
- 前值
- 422
- 实际值
- 547
- 预测值
- 前值
- 549
- 实际值
-
- 预测值
- $57.6 B
- 前值
- $-344.8 B
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值