XT: iShares Exponential Technologies ETF
Il tasso di cambio XT ha avuto una variazione del -2.62% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 71.84 e ad un massimo di 74.07.
Segui le dinamiche di iShares Exponential Technologies ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni XT oggi?
Oggi le azioni iShares Exponential Technologies ETF sono prezzate a 72.12. Viene scambiato all'interno di 71.84 - 74.07, la chiusura di ieri è stata 74.06 e il volume degli scambi ha raggiunto 215. Il grafico dei prezzi in tempo reale di XT mostra questi aggiornamenti.
Le azioni iShares Exponential Technologies ETF pagano dividendi?
iShares Exponential Technologies ETF è attualmente valutato a 72.12. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 22.05% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di XT.
Come acquistare azioni XT?
Puoi acquistare azioni iShares Exponential Technologies ETF al prezzo attuale di 72.12. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 72.12 o 72.42, mentre 215 e -2.61% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di XT sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni XT?
Investire in iShares Exponential Technologies ETF implica considerare l'intervallo annuale 49.01 - 74.46 e il prezzo attuale 72.12. Molti confrontano 0.24% e 23.92% prima di effettuare ordini su 72.12 o 72.42. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di XT con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni iShares Exponential Technologies ETF?
Il prezzo massimo di iShares Exponential Technologies ETF nell'ultimo anno è stato 74.46. All'interno di 49.01 - 74.46, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 74.06 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di iShares Exponential Technologies ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni iShares Exponential Technologies ETF?
Il prezzo più basso di iShares Exponential Technologies ETF (XT) nel corso dell'anno è stato 49.01. Confrontandolo con gli attuali 72.12 e 49.01 - 74.46 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda XT muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di XT?
iShares Exponential Technologies ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 74.06 e 22.05%.
- Chiusura Precedente
- 74.06
- Apertura
- 74.05
- Bid
- 72.12
- Ask
- 72.42
- Minimo
- 71.84
- Massimo
- 74.07
- Volume
- 215
- Variazione giornaliera
- -2.62%
- Variazione Mensile
- 0.24%
- Variazione Semestrale
- 23.92%
- Variazione Annuale
- 22.05%
- Agire
- 55.0
- Fcst
- 55.2
- Prev
- 55.1
- Agire
- 51.2
- Fcst
- 49.8
- Prev
- 51.7
- Agire
- 4.6%
- Fcst
- 4.8%
- Prev
- 4.7%
- Agire
- 3.7%
- Fcst
- 4.0%
- Prev
- 3.7%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 422
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 549
- Agire
-
- Fcst
- $57.6 B
- Prev
- $-344.8 B
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev