XT: iShares Exponential Technologies ETF

73.26 USD 0.80 (1.08%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de XT a changé de -1.08% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 73.26 et à un maximum de 74.07.

Suivez la dynamique iShares Exponential Technologies ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action XT aujourd'hui ?

L'action iShares Exponential Technologies ETF est cotée à 73.26 aujourd'hui. Elle se négocie dans 73.26 - 74.07, a clôturé hier à 74.06 et son volume d'échange a atteint 78. Le graphique en temps réel du cours de XT présente ces mises à jour.

L'action iShares Exponential Technologies ETF verse-t-elle des dividendes ?

iShares Exponential Technologies ETF est actuellement valorisé à 73.26. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 23.98% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de XT.

Comment acheter des actions XT ?

Vous pouvez acheter des actions iShares Exponential Technologies ETF au cours actuel de 73.26. Les ordres sont généralement placés à proximité de 73.26 ou de 73.56, le 78 et le -1.07% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de XT sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action XT ?

Investir dans iShares Exponential Technologies ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 49.01 - 74.46 et le prix actuel 73.26. Beaucoup comparent 1.82% et 25.88% avant de passer des ordres à 73.26 ou 73.56. Consultez le graphique du cours de XT en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action iShares Exponential Technologies ETF ?

Le cours le plus élevé de iShares Exponential Technologies ETF l'année dernière était 74.46. Au cours de 49.01 - 74.46, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 74.06 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de iShares Exponential Technologies ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action iShares Exponential Technologies ETF ?

Le cours le plus bas de iShares Exponential Technologies ETF (XT) sur l'année a été 49.01. Sa comparaison avec 73.26 et 49.01 - 74.46 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de XT sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action XT a-t-elle été divisée ?

iShares Exponential Technologies ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 74.06 et 23.98% après les opérations sur titres.

Range quotidien
73.26 74.07
Range Annuel
49.01 74.46
Clôture Précédente
74.06
Ouverture
74.05
Bid
73.26
Ask
73.56
Plus Bas
73.26
Plus Haut
74.07
Volume
78
Changement quotidien
-1.08%
Changement Mensuel
1.82%
Changement à 6 Mois
25.88%
Changement Annuel
23.98%
10 octobre, vendredi
14:00
USD
Sentiment des consommateurs du Michigan
Act
55.0
Fcst
55.2
Prev
55.1
14:00
USD
prévisions des consommateurs du Michigan
Act
51.2
Fcst
49.8
Prev
51.7
14:00
USD
prévisions d’inflation au Michigan
Act
4.6%
Fcst
4.8%
Prev
4.7%
14:00
USD
prévisions d’inflation sur 5 ans au Michigan
Act
3.7%
Fcst
4.0%
Prev
3.7%
17:00
USD
Baker Hughes Nombre de plates-formes pétrolières américaines
Act
Fcst
Prev
422
17:00
USD
Baker Hughes Nombre total de plates-formes aux États-Unis
Act
Fcst
Prev
549
18:00
USD
Solde Budgétaire Fédéral
Act
Fcst
$​57.6 B
Prev
$​-344.8 B
19:30
USD
Positions nettes non commerciales de CFTC Gold
Act
Fcst
Prev
19:30
USD
Positions nettes non commerciales du pétrole brut CFTC
Act
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC S&amp;P 500 Positions nettes non commerciales
Act
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Positions nettes non commerciales
Act
Fcst
Prev