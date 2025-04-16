- Aperçu
XT: iShares Exponential Technologies ETF
Le taux de change de XT a changé de -1.08% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 73.26 et à un maximum de 74.07.
Suivez la dynamique iShares Exponential Technologies ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XT Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action XT aujourd'hui ?
L'action iShares Exponential Technologies ETF est cotée à 73.26 aujourd'hui. Elle se négocie dans 73.26 - 74.07, a clôturé hier à 74.06 et son volume d'échange a atteint 78. Le graphique en temps réel du cours de XT présente ces mises à jour.
L'action iShares Exponential Technologies ETF verse-t-elle des dividendes ?
iShares Exponential Technologies ETF est actuellement valorisé à 73.26. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 23.98% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de XT.
Comment acheter des actions XT ?
Vous pouvez acheter des actions iShares Exponential Technologies ETF au cours actuel de 73.26. Les ordres sont généralement placés à proximité de 73.26 ou de 73.56, le 78 et le -1.07% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de XT sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action XT ?
Investir dans iShares Exponential Technologies ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 49.01 - 74.46 et le prix actuel 73.26. Beaucoup comparent 1.82% et 25.88% avant de passer des ordres à 73.26 ou 73.56. Consultez le graphique du cours de XT en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action iShares Exponential Technologies ETF ?
Le cours le plus élevé de iShares Exponential Technologies ETF l'année dernière était 74.46. Au cours de 49.01 - 74.46, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 74.06 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de iShares Exponential Technologies ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action iShares Exponential Technologies ETF ?
Le cours le plus bas de iShares Exponential Technologies ETF (XT) sur l'année a été 49.01. Sa comparaison avec 73.26 et 49.01 - 74.46 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de XT sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action XT a-t-elle été divisée ?
iShares Exponential Technologies ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 74.06 et 23.98% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 74.06
- Ouverture
- 74.05
- Bid
- 73.26
- Ask
- 73.56
- Plus Bas
- 73.26
- Plus Haut
- 74.07
- Volume
- 78
- Changement quotidien
- -1.08%
- Changement Mensuel
- 1.82%
- Changement à 6 Mois
- 25.88%
- Changement Annuel
- 23.98%
- Act
- 55.0
- Fcst
- 55.2
- Prev
- 55.1
- Act
- 51.2
- Fcst
- 49.8
- Prev
- 51.7
- Act
- 4.6%
- Fcst
- 4.8%
- Prev
- 4.7%
- Act
- 3.7%
- Fcst
- 4.0%
- Prev
- 3.7%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 422
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 549
- Act
-
- Fcst
- $57.6 B
- Prev
- $-344.8 B
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev