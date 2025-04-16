CotizacionesSecciones
XT: iShares Exponential Technologies ETF

71.46 USD 2.60 (3.51%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de XT de hoy ha cambiado un -3.51%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 71.45, mientras que el máximo ha alcanzado 74.07.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de XT hoy?

iShares Exponential Technologies ETF (XT) se evalúa hoy en 71.46. El instrumento se negocia dentro de 71.45 - 74.07; el cierre de ayer ha sido 74.06 y el volumen comercial ha alcanzado 312. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios XT en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de iShares Exponential Technologies ETF?

iShares Exponential Technologies ETF se evalúa actualmente en 71.46. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 20.93% y USD. Monitoree los movimientos de XT en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de XT?

Puede comprar acciones de iShares Exponential Technologies ETF (XT) al precio actual de 71.46. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 71.46 o 71.76, mientras que 312 y -3.50% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de XT en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de XT?

Invertir en iShares Exponential Technologies ETF implica tener en cuenta el rango anual 49.01 - 74.46 y el precio actual 71.46. Muchos comparan -0.68% y 22.78% antes de colocar órdenes en 71.46 o 71.76. Estudie los cambios diarios de precios de XT en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de iShares Exponential Technologies ETF?

El precio más alto de iShares Exponential Technologies ETF (XT) en el último año ha sido 74.46. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 49.01 - 74.46, una comparación con 74.06 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de iShares Exponential Technologies ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de iShares Exponential Technologies ETF?

El precio más bajo de iShares Exponential Technologies ETF (XT) para el año ha sido 49.01. La comparación con los actuales 71.46 y 49.01 - 74.46 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de XT en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de XT?

En el pasado, iShares Exponential Technologies ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 74.06 y 20.93% después de las acciones corporativas.

Rango diario
71.45 74.07
Rango anual
49.01 74.46
Cierres anteriores
74.06
Open
74.05
Bid
71.46
Ask
71.76
Low
71.45
High
74.07
Volumen
312
Cambio diario
-3.51%
Cambio mensual
-0.68%
Cambio a 6 meses
22.78%
Cambio anual
20.93%
11 octubre, sábado