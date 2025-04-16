- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
XT: iShares Exponential Technologies ETF
El tipo de cambio de XT de hoy ha cambiado un -3.51%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 71.45, mientras que el máximo ha alcanzado 74.07.
Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares Exponential Technologies ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XT News
- Are AI Stocks As Solid As You Think They Are?
- OpenAI's Dealmaking Spree Puts These ETFs in Focus
- The USA Could Easily Spend Billions On AI
- September ETF Flows: Markets At The Monetary Policy Inflection Point
- S&P 500 Earnings: What's Expected For Q3 '25? A Brief History Of Tech Sector EPS Growth
- IXN ETF Leads, XT Complements: A Dual Approach To Tech (NASDAQ:XT)
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Active Managers Aren’t Chasing The Tech Rally
- The U.S. Economy Has Become Significantly Less Cyclical
- S&P 500 Hits 6,400 on AI Boom: ETFs in Focus
- July Market Recap: Positioning For AI Demand And Policy Uncertainty
- Is It Too Late To Buy Technology?
- Stay Long Tech And Growth
- Tech Sector Now 1/3rd Of S&P 500
- Tech Spending Intent Momentum Slows Amid Policy Volatility – Tech Demand Indicator Q2 2025
- Tech Sector Overbought For 46 Trading Days And Counting
- Q2 2025 Earnings Preview: Modest Growth Expected Amidst Economic Crosswinds
- Technology Sector: Looking At The Last 5 Quarters' 'Upside Surprise' Factor
- A Checkup On The Economic Screws
- Chart Of The Day: Big Tech Is So Back - Again
- Weekly Commentary: Back For A Second Attempt
- Brad Simpson On How Investors Can Traverse Market Uncertainty
- 2 Unstoppable ETFs for Growth Investors to Buy and Hold for Years
- Overall U.S. Tariff Level Still High Despite Exemptions
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de XT hoy?
iShares Exponential Technologies ETF (XT) se evalúa hoy en 71.46. El instrumento se negocia dentro de 71.45 - 74.07; el cierre de ayer ha sido 74.06 y el volumen comercial ha alcanzado 312. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios XT en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de iShares Exponential Technologies ETF?
iShares Exponential Technologies ETF se evalúa actualmente en 71.46. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 20.93% y USD. Monitoree los movimientos de XT en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de XT?
Puede comprar acciones de iShares Exponential Technologies ETF (XT) al precio actual de 71.46. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 71.46 o 71.76, mientras que 312 y -3.50% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de XT en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de XT?
Invertir en iShares Exponential Technologies ETF implica tener en cuenta el rango anual 49.01 - 74.46 y el precio actual 71.46. Muchos comparan -0.68% y 22.78% antes de colocar órdenes en 71.46 o 71.76. Estudie los cambios diarios de precios de XT en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de iShares Exponential Technologies ETF?
El precio más alto de iShares Exponential Technologies ETF (XT) en el último año ha sido 74.46. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 49.01 - 74.46, una comparación con 74.06 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de iShares Exponential Technologies ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de iShares Exponential Technologies ETF?
El precio más bajo de iShares Exponential Technologies ETF (XT) para el año ha sido 49.01. La comparación con los actuales 71.46 y 49.01 - 74.46 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de XT en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de XT?
En el pasado, iShares Exponential Technologies ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 74.06 y 20.93% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 74.06
- Open
- 74.05
- Bid
- 71.46
- Ask
- 71.76
- Low
- 71.45
- High
- 74.07
- Volumen
- 312
- Cambio diario
- -3.51%
- Cambio mensual
- -0.68%
- Cambio a 6 meses
- 22.78%
- Cambio anual
- 20.93%