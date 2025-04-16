- Visão do mercado
XT: iShares Exponential Technologies ETF
A taxa do XT para hoje mudou para -3.51%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 71.45 e o mais alto foi 74.07.
Veja a dinâmica do par de moedas iShares Exponential Technologies ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XT Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de XT hoje?
Hoje iShares Exponential Technologies ETF (XT) está avaliado em 71.46. O instrumento é negociado dentro de 71.45 - 74.07, o fechamento de ontem foi 74.06, e o volume de negociação atingiu 300. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de XT em tempo real.
As ações de iShares Exponential Technologies ETF pagam dividendos?
Atualmente iShares Exponential Technologies ETF está avaliado em 71.46. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 20.93% e USD. Monitore os movimentos de XT no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de XT?
Você pode comprar ações de iShares Exponential Technologies ETF (XT) pelo preço atual 71.46. Ordens geralmente são executadas perto de 71.46 ou 71.76, enquanto 300 e -3.50% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de XT no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de XT?
Investir em iShares Exponential Technologies ETF envolve considerar a faixa anual 49.01 - 74.46 e o preço atual 71.46. Muitos comparam -0.68% e 22.78% antes de enviar ordens em 71.46 ou 71.76. Estude as mudanças diárias de preço de XT no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações iShares Exponential Technologies ETF?
O maior preço de iShares Exponential Technologies ETF (XT) no último ano foi 74.46. As ações oscilaram bastante dentro de 49.01 - 74.46, e a comparação com 74.06 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares Exponential Technologies ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações iShares Exponential Technologies ETF?
O menor preço de iShares Exponential Technologies ETF (XT) no ano foi 49.01. A comparação com o preço atual 71.46 e 49.01 - 74.46 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de XT em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de XT?
No passado iShares Exponential Technologies ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 74.06 e 20.93% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 74.06
- Open
- 74.05
- Bid
- 71.46
- Ask
- 71.76
- Low
- 71.45
- High
- 74.07
- Volume
- 300
- Mudança diária
- -3.51%
- Mudança mensal
- -0.68%
- Mudança de 6 meses
- 22.78%
- Mudança anual
- 20.93%
- Atu.
- 55.0
- Projeç.
- 55.2
- Prév.
- 55.1
- Atu.
- 51.2
- Projeç.
- 49.8
- Prév.
- 51.7
- Atu.
- 4.6%
- Projeç.
- 4.8%
- Prév.
- 4.7%
- Atu.
- 3.7%
- Projeç.
- 4.0%
- Prév.
- 3.7%
- Atu.
- 418
- Projeç.
- Prév.
- 422
- Atu.
- 547
- Projeç.
- Prév.
- 549
- Atu.
-
- Projeç.
- $57.6 bilh
- Prév.
- $-344.8 bilh
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.