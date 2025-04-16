- Обзор рынка
XT: iShares Exponential Technologies ETF
Курс XT за сегодня изменился на -3.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 71.45, а максимальная — 74.07.
Следите за динамикой iShares Exponential Technologies ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций XT сегодня?
iShares Exponential Technologies ETF (XT) сегодня оценивается на уровне 71.46. Инструмент торгуется в пределах 71.45 - 74.07, вчерашнее закрытие составило 74.06, а торговый объем достиг 300. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Exponential Technologies ETF?
iShares Exponential Technologies ETF в настоящее время оценивается в 71.46. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 20.93% и USD. Отслеживайте движения XT на графике в реальном времени.
Как купить акции XT?
Вы можете купить акции iShares Exponential Technologies ETF (XT) по текущей цене 71.46. Ордера обычно размещаются около 71.46 или 71.76, тогда как 300 и -3.50% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции XT?
Инвестирование в iShares Exponential Technologies ETF предполагает учет годового диапазона 49.01 - 74.46 и текущей цены 71.46. Многие сравнивают -0.68% и 22.78% перед размещением ордеров на 71.46 или 71.76. Изучайте ежедневные изменения цены XT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares Exponential Technologies ETF?
Самая высокая цена iShares Exponential Technologies ETF (XT) за последний год составила 74.46. Акции заметно колебались в пределах 49.01 - 74.46, сравнение с 74.06 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Exponential Technologies ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares Exponential Technologies ETF?
Самая низкая цена iShares Exponential Technologies ETF (XT) за год составила 49.01. Сравнение с текущими 71.46 и 49.01 - 74.46 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций XT?
В прошлом iShares Exponential Technologies ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 74.06 и 20.93% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 74.06
- Open
- 74.05
- Bid
- 71.46
- Ask
- 71.76
- Low
- 71.45
- High
- 74.07
- Объем
- 300
- Дневное изменение
- -3.51%
- Месячное изменение
- -0.68%
- 6-месячное изменение
- 22.78%
- Годовое изменение
- 20.93%
- Акт.
- 55.0
- Прог.
- 55.2
- Пред.
- 55.1
- Акт.
- 51.2
- Прог.
- 49.8
- Пред.
- 51.7
- Акт.
- 4.6%
- Прог.
- 4.8%
- Пред.
- 4.7%
- Акт.
- 3.7%
- Прог.
- 4.0%
- Пред.
- 3.7%
- Акт.
- 418
- Прог.
- Пред.
- 422
- Акт.
- 547
- Прог.
- Пред.
- 549
- Акт.
-
- Прог.
- $57.6 млрд
- Пред.
- $-344.8 млрд
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.