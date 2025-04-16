КотировкиРазделы
XT: iShares Exponential Technologies ETF

71.46 USD 2.60 (3.51%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс XT за сегодня изменился на -3.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 71.45, а максимальная — 74.07.

Следите за динамикой iShares Exponential Technologies ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций XT сегодня?

iShares Exponential Technologies ETF (XT) сегодня оценивается на уровне 71.46. Инструмент торгуется в пределах 71.45 - 74.07, вчерашнее закрытие составило 74.06, а торговый объем достиг 300. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Exponential Technologies ETF?

iShares Exponential Technologies ETF в настоящее время оценивается в 71.46. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 20.93% и USD. Отслеживайте движения XT на графике в реальном времени.

Как купить акции XT?

Вы можете купить акции iShares Exponential Technologies ETF (XT) по текущей цене 71.46. Ордера обычно размещаются около 71.46 или 71.76, тогда как 300 и -3.50% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции XT?

Инвестирование в iShares Exponential Technologies ETF предполагает учет годового диапазона 49.01 - 74.46 и текущей цены 71.46. Многие сравнивают -0.68% и 22.78% перед размещением ордеров на 71.46 или 71.76. Изучайте ежедневные изменения цены XT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares Exponential Technologies ETF?

Самая высокая цена iShares Exponential Technologies ETF (XT) за последний год составила 74.46. Акции заметно колебались в пределах 49.01 - 74.46, сравнение с 74.06 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Exponential Technologies ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares Exponential Technologies ETF?

Самая низкая цена iShares Exponential Technologies ETF (XT) за год составила 49.01. Сравнение с текущими 71.46 и 49.01 - 74.46 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций XT?

В прошлом iShares Exponential Technologies ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 74.06 и 20.93% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
71.45 74.07
Годовой диапазон
49.01 74.46
Предыдущее закрытие
74.06
Open
74.05
Bid
71.46
Ask
71.76
Low
71.45
High
74.07
Объем
300
Дневное изменение
-3.51%
Месячное изменение
-0.68%
6-месячное изменение
22.78%
Годовое изменение
20.93%
